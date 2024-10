Seniorka pozwała wielki bank i wygrała. "Otwieram konto, a tam pusto"

- O godzinie 11.53 otrzymałam sms z banku z informacją, że blokują mi konto ze względów bezpieczeństwa. Pomyślałam, że fajnie, bo dbają o mój interes jako klientki. Niczego nie podejrzewałam, więc nie sprawdziłam od razu, o co chodzi - opowiada pani Krystyna.

Kobieta ponownie sięgnęła po telefon i na infolinii Santandera usłyszała, że wzięła kredyt i przelała pieniądze na zakupy w Londynie. - Poszłam do placówki banku w Jeleniej Górze i poprosiłam o sprawdzenie tego kredytu. Powiedzieli mi, że wzięłam go w bankowości internetowej przez aplikację, której nigdy nie miałam . Napisałam odręcznie reklamację dotyczącą kradzieży - opowiada.

Zmywarka na sprzedaż

Problemy pani Krystyny zaczęły się od sprzedaży używanej zmywarki. Sprzęt wystawiła w popularnym serwisie ogłoszeniowym 12 kwietnia 2023 r., zaznaczając w ofercie, że produkt będzie "do odbioru własnego na terenie Jeleniej Góry". Kilka godzin później kobieta dostała na komunikatorze WhatsApp wiadomość z pytaniem, czy zmywarka wciąż jest na sprzedaż. Następnego dnia rano potencjalny klient zapytał, czy zmywarka jest sprawna. I czy będzie jednak możliwość wysyłki kurierem DPD po wcześniejszej wpłacie na konto. Zapowiedział też, że kurier za dodatkową opłatą odpowiednio zabezpieczy paczkę.

"Jak wszystko pasuje, proszę napisać nr konta, mail i adres, skąd odebrać" - czytamy w kolejnej wiadomości przesłanej do seniorki. Nasza rozmówczyni podała te dane. Niedługo później "klient" odpowiedział, że "złożył zamówienie i zapłacił". Prosił też o sprawdzenie wiadomości e-mail od DPD.

- Oszuści chcieli, by czytelniczka skorzystała z komputera stacjonarnego. Po kliknięciu w link na jej komputerze mogło dojść do zainstalowania złośliwego oprogramowania (malware), które mogło służyć do wykradzenia danych logowania - ocenił rok temu w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Marcin Maj, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z serwisu niebezpiecznik.pl.