Setki milionów złotych zysku bez podatku. Specjalna ulga dla kościelnych biznesów

Ile biznesów w Polsce prowadzi Kościół? Na to pytanie tvn24.pl odpowiada krótko: nie wiadomo. Ani Konferencja Episkopatu Polski, ani Ministerstwo Finansów nie prowadzą takich rejestrów. Dodatkowo działalność gospodarczą może prowadzić każda kościelna osoba prawna, tj. parafia, zakon, diecezja, Caritas itd.

Skąd Kościół bierze pieniądze?

Serwis wylicza trzy podstawowe strumienie funduszy do kościelnych kas:

"Prezent od komunistów"

W 1989 r. komuniści uchwalili dwie ustawy i to w nich znajdujemy źródło tej ulgi. Przepisy te stanowią, że zyski z takich kościelnych biznesów są zwolnione z podatków w części, w której zostają przeznaczone na określone cele. Później ten zapis znalazł się w ustawie o podatku CIT z 1992 r., konkordacie i ustawach regulujących stosunki państwa z innymi kościołami.

Nieopodatkowane zyski Kościoła. Katalog celów

"Jak wynika z rozmów z ekspertami i naszych ustaleń w programie "Czarno na białym", w praktyce bardzo trudno jest zweryfikować, czy zyski kościelnych spółek są przeznaczone na wymienione w ustawie cele. Co więcej, nie wiadomo, jaka jest droga nieopodatkowanych pieniędzy" - czytamy w tvn24.pl.

Ministerstwo Finansów wylicza, że 1008 kościelnych podmiotów w 2022 r. zarobiło prawie 324 mln zł, od których nie zapłaciły ani złotówki podatku. "Dla porównania - w 2018 roku (dane z wcześniejszych lat są zarchiwizowane) były to 803 podmioty i 184 mln zysku" - czytamy.

Kościół zarabia na nieruchomościach. Chce stawiać kolejne

Jako przykład podano plany budowy 170-metrowego biurowca w centrum Warszawy, nazywanego potocznie "Nycz Tower". Stojący na czele archidiecezji warszawskiej abp Kazimierz Nycz przekonywał w piśmie do warszawskich urzędników:

Zamierzenie opisane wyżej stanowi ważny przejaw nowego podejścia do finansowania Kościoła. Stabilne źródło zaspokajania bieżących potrzeb warszawskiej kurii w postaci przychodów z najmu nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowo-usługowej pozwoli nie obarczać tymi wydatkami wiernych.

Serwis oko.press pisał, że chociaż wieżowca wciąż nie ma, to mający go wybudować deweloper planuje uzyskać pozwolenie na budowę do połowy 2025 r. Już dziś archidiecezja warszawska ma trzy spółki zajmujące się wynajmem powierzchni biurowej, posiada dwa gmachy przy ul. Nowogrodzkiej, których "wynajem przynosi kurii miliony złotych zysku rocznie".