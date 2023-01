Tak inflacja działa na budżety emerytów. Ich długi są rekordowe

gościu 23 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku stworzonego przez tych seniorów miały być w części odłożone właśnie na dopłaty do emerytur . Z tego co wiadomo "demokratyczna władza " w trosce o emerytów już dawno te pieniądze roztrwoniła . Komuna była "BE" ale kasa z majątku stworzonego przez komunistów była "CACY". Dzisiaj mami się seniorów 13 i 14 emeryturą która często stanowi tylko część emerytury rzeczywistej okradając ich przy pomocy inflacji na 30-35 % rocznie (przecież emeryci najczęściej wydają pieniądze na żywność , czynsz ,opłaty za media oraz na leki a te zakupy podrożały właśnie w tej skali.) Straszy się ich przy okazji lewakami, Tuskiem ,Hołownią LGBT tłumacząc ,że jak oni dojdą do władzy to i tyle nie dadzą. Taka jest przykra rzeczywistość a nie każdy emeryt ma na tyle zdrowia by do emerytury dorobił . Pozostaje mu tylko MOPS i żebranie na stare lata o okruchy z pańskiego stołu . Przykre ale prawdziwe.