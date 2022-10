Taka moneta może być sporo warta. Za idealną oferują do 100 tys. zł.

5 zł może być warta nawet 100 tys. zł

Kolekcjonerzy poszukują pięciozłotówki, która była emitowana w Polsce w 1928 r. oraz w latach 1930 - 1932. Co ją wyróżnia? To, że na awersie widnieje wizerunek bogini zwycięstwa Nike. Jak podaje serwis o2.pl, oficjalne obliczenia szacują, że takich wyjątkowych monet w Polsce może być od 26 do 120 sztuk.