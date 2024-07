Ten odczyt może zaboleć Polaków. Kluczy wskaźnik znów wymyka się spod kontroli

W tej sprawie komentarz opublikował też Credit Agricole. Ich zdaniem inflacja zwiększyła się ona do 4,6 proc. r/r wobec 2,6 proc. w czerwcu. Powodem są wyższe ceny energii. "Łączny wzrost nośników ogółem prognozujemy na 15 proc. m/m. Z kolei inflacja bazowa zwiększyła się naszym zdaniem do 3,7 proc. r/r w lipcu wobec 3,6 proc. w czerwcu" - piszą eksperci banku. Podkreślają, że byłby to jej pierwszy wzrost od marca 2023 r., co po części będzie związane ze znacznymi ogólnokrajowymi podwyżkami opłat eksploatacyjnych (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków). "Nasza prognoza jest zgodna z konsensusem rynkowym, a tym samym jej materializacja będzie neutralna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji" - dodają.