Nowe dane z Rosji. Tak wojna wpłynęła na gospodarkę

Wbrew oczekiwaniom rosyjska gospodarka notuje wzrost konsumpcji i płac realnych. Jak podaje "Financial Times", Rosjanie dysponują większą ilością pieniędzy i chętnie je wydają, co napędza boom konsumpcyjny. Zjawisko to jest efektem zwiększonych wydatków państwowych i niedoborów na rynku pracy.