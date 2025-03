Trump uderzy cłami. Jest mocna reakcja rynków

Inwestorzy zaczynają coraz bardziej nerwowo reagować na kolejne decyzje Donalda Trumpa. W poniedziałek indeks S&P 500 spadł o 1,76 proc., kończąc sesję na poziomie 5 849,72 pkt. To najgorszy dzień od grudnia i zarazem zejście do 0,5 proc. straty od początku roku. Z kolei Dow Jones Industrial Average zanotował w poniedziałek spadek o 649,67 pkt (-1,48 proc.), zamykając się na poziomie 43 191,24 pkt. Nasdaq Composite stracił 2,64 proc., schodząc do 18 350,19 pkt, głównie za sprawą przeceny akcji NVIDII o ponad 8 proc.