Turecka lira zjechała ostro w dół. Prezydent wyrzucił szefa banku centralnego

Prezydent Turcji od dawna starał się wpływać na politykę pieniężną banku, ale do tej pory robił to tylko słownie. Teraz pokazał, kto rządzi. Następca prezesa będzie miał teraz z tyłu głowy, że każda decyzja nie pomyśli Erdogana , może oznaczać koniec kariery.

Balcerowski zauważa, że dzięki takiej polityce pieniężnej Turcja miała szansę na zwiększenie oszczędności kosztem zmniejszenia nadmiernej konsumpcji, co dalej oddziaływałoby na redukcję deficytu i spadek zadłużenia zagranicznego. Jedna decyzja Erdogana postawiła jednak wielki znak zapytania odnośnie przyszłości, co może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla tamtejszego rynku finansowego, ale i również realnej gospodarki.

Jednego dnia turecka lira potaniała prawie 3 proc. W skali ostatnich trzech lat straciła do złotego blisko 50 proc. Co to oznacza? Nasze 100 zł to już dla Turków o wiele więcej niż nawet jeszcze pół roku temu. Tańsze są dla nas usługi i towary wyprodukowane w tym kraju.