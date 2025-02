Tusk o największym ryzyku dla Ukrainy. "Chce tego wielu polityków w UE i w Waszyntgonie"

Bardzo wielu polityków, w niektórych państwach Europy, a zwłaszcza w Waszyngtonie, myśli o tym, by jak najszybciej poprawić relacje z Rosją. Uważam to za jedno z największych ryzyk – stwierdził premier Donald Tusk. Jego zdaniem komplikuje to kwestię przekazanie Ukrainie zamrożonych środków Rosji.