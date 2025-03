Ukryty cel ceł Trumpa. Nowe porozumienie walutowe obniżające wartość dolara? [OPINIA]

Powrót do "Plaza Accord"

Mechanizm propozycji

Kluczowym założeniem planu jest wypracowanie porozumienia między USA a ich największymi partnerami handlowymi i kredytodawcami. W praktyce oznaczałoby to, że zagraniczne banki centralne oraz inwestorzy zostaliby zachęceni – a w razie potrzeby nawet "zmuszeni" – do współpracy przy osłabieniu dolara np. wojną celną, która się właśnie rozpoczyna.

Opłaty za posiadanie długu i zabezpieczenie długu aktywami USA

W ramach umowy zagraniczne banki centralne mogłyby być obciążone tzw. opłatami użytkowymi, co przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztów obsługi długu publicznego.

Na ile jest to wykonalne?

Silna presja na osłabienie dolara może skłonić sojuszników USA (nie wspominając o Chinach, Rosji, Brazylii czy Indiach) do poszukiwania alternatywnych form zabezpieczenia. Co w dłuższej perspektywie mogłoby zagrozić pozycji dolara jako globalnej waluty rezerwowej. Lukę tę mogłyby częściowo wypełnić euro, juan lub inne waluty, takie jak dolar nowozelandzki, australijski czy kanadyjski.

Wzrosłyby koszty pożyczania dla USA. Zmiana struktury długu, w szczególności wymiana obligacji, mogłaby przyczynić się do wzrostu rentowności amerykańskich papierów wartościowych, co z kolei przełożyłoby się na wyższe koszty zaciągania długu przez USA.

Osłabienie dolara mogłoby jeszcze bardziej wpłynąć na wzrost cen importowanych dóbr, co mogłoby doprowadzić do napływu presji inflacyjnej na amerykańską gospodarkę. Zakładając, że krótkoterminowo nie udałoby się zwiększyć produkcji wewnętrznej to inflacja dalej by rosła.