Donald Trump wprowadzi stan wyjątkowy? "Chce wojny celnej"

Jeżeli to prawda co on mówi i robi to znaczy po prostu krótko: że to jest zły człowiek, liczy sie dla niego tylko kasa i zysk a nie czynnik ludzki i etyka, to jest szaleniec , jedyna nadzieja w tym wszystkim jest taka ze on juz jest bardzo stary, facet ma prawie 80 lat to jest wiek pradziadka, wspolczuje amerykanom, zobaczycie on wprowadzi im zamordyzm taki ze dopiero da im popalić