Kolejna groźba Trumpa. Mówi o przejęciu kluczowego dla świata kanału morskiego

W federalnym badaniu opinii społecznej dla wszystkich grup wiekowych co trzeci Amerykanin stwierdził, że przyjął w życiu choć raz dawkę mocnych środków odurzających. Z innych badań wynika, że co piąty Amerykanin jest analfabetą funkcjonalnym (przyswaja tekst ale nie rozumie jego znaczenia) a z tej grupy większość w ogóle nie posługuje się w życiu codziennym tym co pozostało za oceanem z języka angielskiego. Gospodarstwa domowe, które deklarują, że nie posiadają ani jednej książki stanowią około 80% ogółu. Zatem główną bolączką sympatycznej idei MAGA jest to, że to drugie A przeczy faktom.