To już eskalacja. Chiny odpowiadają Trumpowi

O północy czasu lokalnego w nocy z poniedziałku na wtorek weszły w życie 25-proc. cła na wszystkie towary z Meksyku i Kanady oraz 10-procentowa podwyżka ceł na towary z Chin. Jest to jedna z największych jednorocznych podwyżek taryf w historii.

Chiny odpowiadają na ruch Trumpa

Pekin w odpowiedzi na ruch Donald Trumpa poinformował, że n ałoży nowe cła na amerykańską żywność i produkty rolne, w tym kurczaka i bawełnę , po tym jak z poniedziałku na wtorek USA podwoiły cło na cały chiński eksport - informuje Bloomberg. Cła w wysokości 10 proc. będą także doliczane do sprowadzanych z USA: sorga, soi, wieprzowiny, wołowiny, owoców, warzyw, nabiału.

Rynek zareagował na zapowiedzi USA

Kontrakty terminowe na ropę naftową Brent spadły o 1,19 dol., czyli 1,6 proc. do poziomu 71,62 dol. za baryłkę, natomiast cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) spadła o 1,39 dol., czyli 2,0 proc., do poziomu 68,37 dol. Jest to najniższy poziom od 9 grudnia - podał Reuters.