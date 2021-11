Unia może zablokować nam kolejne fundusze. Kwota dwa razy wyższa niż KPO

Umowa Partnerstwa to dokument określający, na co zostaną wydane fundusze z wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

Unia może zablokować nam kolejne fundusze.

Okazuje się, że i w tym przypadku mogą być problemy . Jak czytamy, Bruksela ma domagać się od Polski m.in. "gwarancji, w jaki sposób UP zapewni niedyskryminację w odniesieniu do wykonawców/wnioskodawców przedstawiających projekty z perspektywy LGBTIQ".

Resort funduszy informuje, że cały czas toczą się nieoficjalne rozmowy ws. UP. Formalne mają ruszyć po przyjęciu projektu przez rząd i wysłaniu go do KE. "Nastąpi to w najbliższych tygodniach ‒ informuje ministerstwo" - podaje "DGP".