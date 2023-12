Unia zatrzęsie polskim rynkiem pracy? Umowy śmieciowe i B2B mogą zmienić się w etat

Przed tygodniem Rada Europy i Parlament Europejski doszły do wstępnego porozumienia na temat nowej dyrektywy, która może zrewolucjonizować rynek pracy. Jeśli porozumienie ostatecznie dojdzie do skutku, może dojść do znaczących zmian w zakresie samozatrudnienia oraz umów B2B. Rozważane są nowe regulacje, które mogłyby wprowadzić domniemanie stosunku pracy dla szerokiej grupy pracowników, nie tylko tych korzystających z aplikacji elektronicznych do świadczenia usług.