Zasiłki dla powodzian. Można dłużej składać wnioski

"Termin składania wniosków na zasiłki na odbudowę po powodzi do 100 i 200 tys. zł został przedłużony o trzy miesiące. Tak jak obiecywaliśmy - nikt nie zostanie bez pomocy" - napisał w czwartek na X pełnomocnik rządu ds. odbudowy obszarów dotkniętych powodzią, minister Marcin Kierwiński. Dodał, że do tej pory w ramach zasiłków wypłacono ponad 1,1 miliarda złotych.

Na Dolny Śląsk - region, który obok Opolszczyzny najbardziej ucierpiał podczas ubiegłorocznej powodzi – do tej pory trafiło w formie zasiłków powodziowych ponad 510 mln zł rządowej pomocy. To m.in. zasiłki do 200 tys. zł na odbudowę domu i do 100 tys. zł na remont budynku gospodarczego. Z tytułu tych dwóch świadczeń wypłacono poszkodowanym rodzinom z województwa dolnośląskiego blisko 350 mln zł. Z zasiłków na remont i odbudowę skorzystało do tej pory ponad 5,5 tys. rodzin, którym powódź zniszczyła nieruchomości – wynika z danych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.