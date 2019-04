Złoty jedną z najsłabszych walut rynków wschodzących. "Nie wykorzystał szansy"

Złoty, ciągle zaliczany przez większość ekonomistów do walut rynków wschodzących, na tle konkurencji jest na szarym końcu. Spośród dwudziestu jeden najważniejszych walut złoty był czwarty od końca, tracąc zarówno w stosunku do euro, jak i dolara. Względem amerykańskiej waluty stracił prawie 2,5 proc., co przełożyło się na wzrost kursu o 10 groszy. W pierwszym kwartale kurs przekraczał nawet 3,85 zł.

"W maju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego i jeśli chodzi o Polskę, to wyniki mogą istotnie wpłynąć na przebieg kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi planowanymi na jesień. Jeśli PiS osiągnie niesatysfakcjonujący wynik, może to zachęcić rząd do przestawienia kolejnych obietnic, co mogłoby zostać negatywnie odebrane przez inwestorów" - ostrzegają ekonomiści Santandera.