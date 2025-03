Złoty pod presją, ale na koniec dnia umocnił się do dolara

Na koniec dnia kurs USD/PLN spadł o 2 proc. względem poprzedniego dnia. Oznacza to 3,97 zł za dolara wobec blisko 4,02 zł na otwarciu. Pod koniec ubiegłego tygodnia kurs ten sięgał powyżej 4,05 zł. Ruch obserwujemy także w stosunku do euro - spadek z 4,18 zł do 4,16 zł. Polska waluta zyskuje na tym, co dzieje się między dolarem i euro.