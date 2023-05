ZUS ostrzega przed oszustwem. "Nie wysyłamy do nikogo wiadomości z linkami"

Uwaga na fałszywe wiadomości, w których oszuści podszywają się pod ZUS - ostrzega w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do ludzi trafiają smsy i maile, informujące o rzekomym świadczeniu do odebrania. Tak naprawdę jest to próba wyłudzenia danych.