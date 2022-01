Abolicja za błędy wynikające z Polskiego Ładu. "Wszyscy się pogubili"

Ruch Polska 2050 przygotował poprawki do Polskiego Ładu. Jak ocenił jego lider - Szymon Hołownia, napisane przez rząd prawo jest pełne pułapek na obywateli.

- Nie powiedzieli, że trzeba złożyć PIT2 i ludzie dostali mniejsze wypłaty, emeryci z najniższą emeryturą odkrywają, że nie będą w stanie odliczyć sobie leków od podatku, a osoby z niepełnosprawnościami, że tracą ulgę rehabilitacyjną, zniknęła podwójna kwota wolna dla samotnych rodziców - wyliczał.

Jak podkreślił, w tych niespokojnych czasach Polacy powinni dostać stabilność od państwa, poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności.

- Dlatego mówimy o konieczności wprowadzenia w Polsce jednolitej daniny. By po stronie państwa było podzielić podatki, a po stronie podatnika będzie tylko jeden element, który zaplanuje i wliczy w swój budżet - mówił Hołownia.

Poza tym Polska 2050 proponuje, aby wprowadzić moratorium, aby tylko do czerwca można było wprowadzać zmiany w podatkach na następny rok.

"Wszyscy się pogubili"

Jak podkreślał ekspert ruchu prof. Paweł Wojciechowski, sprawiedliwe podatki, to proste i przewidywalne podatki.

- Wszyscy się pogubili, nie wiadomo, kto skorzysta z ulgi dla klasy średniej, to samo dotyczy emerytów i przedsiębiorców, którzy tracą chęci do inwestowania. Dlatego właśnie proponujemy koncepcję jednolitej daniny, czyli radykalnego uproszczenia podatków, bo nie ma co oszukiwać Polaków i mówić, że prawie wszystkim obniżymy podatki, kiedy te korzyści są zróżnicowane i skala jest niewielka - zapewniał.

Jak przekonywał, rząd podnosząc kwotę wolną do 30 tys. zł, nie mówił, że jedną ręką daje, a drugą zabiera.

- Dodatkowo wprowadził całą masę pułapek i na przedsiębiorców i na pracowników. Te pułapki to ulga dla klasy średniej, kolejna to PIT2, który zmniejszył dochody nauczycieli czy policjantów. Co rząd zrobił? Najpierw najechał na przedsiębiorców, że coś zaniżają, potem na księgowych, a potem premier przeprosił - mówił prof. Wojciechowski.

Odniósł się również do korzyści, które miał przynieść Polski Ład, a które zje wysoka inflacja. - Jeżeli przy płacy minimalnej wrosną komuś dochody o 4 proc., to inflacja 8 proc. zje korzyści Polskiego Ładu. To samo dotyczy budżetówki. Rząd zaplanował budżet przy inflacji 3.3 proc., a budżetówka dostanie 4.4 proc. podwyżki. To niedopuszczalne - wyliczał ekspert Polski 2050.

Abolicja i rozszerzenie ulg

To jednak nie wszystko, jak mówiła Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050 przygotowała nowelizację Polskiego Ładu. W jej ramach postuluje m.in. rozszerzenie ulgi dla klasy średniej o osoby na umowach cywilnoprawnych i emerytów.

- Konieczne jest objęcie opieką samotnych rodziców. Inną kwestią jest niemożliwość odliczenia ulgi na leki, czy rehabilitację, to trzeba zabezpieczyć. To warunki podstawowe, które trzeba ogarnąć - mówiła.

Z kolei senator Jacek Bury w imieniu przedsiębiorców zaapelował do rządu o ogłoszenie abolicji dla podatników za wszelkie błędy wynikające z Polskiego Ładu.

