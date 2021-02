Aliexpress ma kilka miesięcy, by zawalczyć o portfele Europejczyków. Wymusza to VAT

Zacznie od rozbudowy magazynów na miejscu, tak by skrócić dostawę możliwie jak największej liczby towarów. Dziś niczym niecodziennym jest oczekiwanie na dostawę nawet 40 dni, wszak towary trafiają do kontenerów i statkiem nieśpiesznie płyną na nasz kontynent. Aliexpress dysponuje wprawdzie magazynami w Europie i od czasu do czasu zaskakuje klientów dostawa w ciągu kilku dni od złożenia zamówienia, ale to ciągle jednak wyjątkowa sytuacja.