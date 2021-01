Pożegnanie z tanimi zakupami. Jeszcze tylko pół roku

Mat 1 godz. temu zgłoś do moderacji 80 4 Odpowiedz

Gdyby tu chodzilo o VAT tylko, to ok, kupowalbym na miejscu, ale tu chodzi o 400-1000% marży unijnych "przedsiebiorcow". Przyklad: pokrowiec na telefon na ali €3.50, u unijnego "przedsiebiorcy" od €20, ekran do telefonu €20 + €20 wymiana u znajomego, u unijnego "przedsiebiorcy" €150-200 z wymiana. To jest chore!