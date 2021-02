Burza po reportażu "Kłamstwa vatowskie". Posłowie KO chcą, by sprawie przyjrzała się komisja finansów

"Tak jak przez lata mieliśmy do czynienia z kłamstwem smoleńskim, tak mamy też do czynienia z kłamstwem VAT-owskim" – mówi poseł Koalicji Obywatelskiej o ustaleniach dziennikarzy TVN24. Posłowie opozycji chcą, by sprawie przyjrzała się komisja finansów publicznych.