Były minister został przedsiębiorcą. Ocenia Polski Ład

Polski Ład staje się rzeczywistością, która może być skomplikowana dla wielu przedsiębiorców. Do tego grona dołączył były wiceminister finansów w rządzie PiS. - Powiem szczerze, że z niepokojem i dużą uwagą patrzę na przyszły rok. Dużo z nimi rozmawiam, dużo słyszę głosów krytycznych. Uspokajam też przedsiębiorców, że to nie jest tak, że może jeszcze coś się zmieni. Polski Ład już się zmienił, dzień po podpisie prezydenta. Miejmy nadzieję, że te niektóre błędy, pomyłki, zostaną w pewien sposób zmienione i Polski Ład nabierze rumieńców - powiedział w "Money. To się liczy" Paweł Cybulski, były wiceminister finansów. - Mam nadzieję, że będzie to wszystko w szło w dobrym kierunku. Na pewno jest dużo obaw. Zawsze przy wprowadzaniu nowych są obawy, zawsze jest niepewność - dodał.