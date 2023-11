Ceny gazu i prądu w 2024 roku. Poseł KO zabiera głos

Mama 35 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Podniesienie ceny prądu tylko o 10% spowoduje wzrost inflacji o 2%. Więc wrócimy znowu do 10% inflacji koszty dla kredytobiorców będą straszne A wy przymierzacie się do 50% wzrostu ceny prądu to inflacja skoczy na 18%. Zobaczycie to już w kwietniu to będzie dla kredytobiorców mieszkaniowych krach wyjdą na ulicę i będą nowe wybory