Coraz mniej czasu na rozliczenie podatku. Skarbówka oddaje pieniądze milionom Polaków

Od 15 lutego do 30 kwietnia można rozliczyć PIT za 2023 rok. To obowiązek, który dotyczy około 21 milionów osób żyjących w Polsce - tyle mniej więcej deklaracji zostało złożonych w ubiegłym roku. Najwięcej, bo około 11,9 mln zeznań, zostało rozliczonych w usłudze Twój e-PIT. Około 8 mln deklaracji zostało złożonych za pomocą systemu e-Deklaracje. Tylko niespełna 7 proc. wszystkich PIT-ów, czyli ok. 1,3 mln zeznań, podatnicy złożyli w formie papierowej.