Coraz więcej dla fiskusa. Zamrożone progi podatkowe podkopują podwyżki

Zarabiamy 10 000zł podatek dochodowy to 32%, zdrowotny to 9% tez liczone od dochodu wiec mamy 41% podatków. Zazwyczaj wystawiamy mniejsze faktury zakupowe a sprzedazowe wieksze bo gdybysmy mieli odwrotnie to by byla strata wiec dokładamy jeszcze vat. Srednio 5%. Mamy juz 46%. Wiec od 10 000zl oddajemy panstwu 4600zl. Do tego stałe koszta prowadzenia dzialalnosci czyli czynsz, ogrzewanie, ksiegowa, paliwo, i ew pracownicy i ile zostaje z zarobionych 10 000zl? Sporo mniej niz połowa. Tak wlasnie jestesmy bogaci my przedsiebiorcy, a wam sie wydaje ze majac firme opływamy w luksusach. Tak, czasami sie zdazy jakis strzał ze sie zarobi miesiecznie wiecej niz pracownik ale sumarycznie ciagle sie walczy o pieniadze na wszystko. Dodajmy ze klienci nie placa faktur w terminie a ja podatek od wystawionej faktury musze zaplacic niezaleznie czy te pieniadze wplyna na konto czy nie. Podatki sie placi od wystawionej a nie oplaconej faktury. Wszelkie problemy klienta kto bierze finansowo na barki? Wlasciciel firmy. Narzedzia czy cokolwiek, remont w budynku, zwykle biezace sprawy.. tez placi wlasciciel. Polecam kazdemu kto mysli ze prywaciaz to zyje ale udaje ze nie ma zeby sami otworzyli firme i sprawdzili na wlasnej skorze jak to sie opływa w te luksusy.......Ten kraj to koszmar do prowadzenia firmy. Serio koszmar, i nie patrzcie na milionerow z układami bo wiekszsoc firm to jednoosobowe przedsiebiorstwa ew spolki cywilne z małzonkami.