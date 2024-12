Widmo katastru wisi nad Polską. Są dwa kluczowe problemy

Dlaczego jednak wprowadzenie go może być w Polsce trudne? - Na samym wstępie warto zauważyć, że rekomendacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie są w żadnym stopniu wiążące . Podobne zalecenia MFW w sprawie podatku katastralnego i generalnie wyższego opodatkowania majątku, pojawiły się w marcu oraz w czerwcu 2023 roku. Czy miały one jakieś znaczenie z punktu widzenia planów rządu? Raczej nie - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Podatek katastralny. Dlaczego jeszcze nie obowiązuje w Polsce?

- Generalnie rzecz ujmując, to właśnie ustalenie podstawy opodatkowania nieruchomości jest największym problemem dotyczącym podatku katastralnego , na co zwraca uwagę chociażby OECD. Część krajów członkowskich tej organizacji ma problem z aktualizowaniem wartości nieruchomości na potrzeby podatkowe albo taka zmiana napotyka na opór społeczny. Podobna sytuacja może dotyczyć krajów, w których wartość podatkowa nieruchomości jest ustalana z uwzględnieniem potencjalnego dochodu z czynszów (przykładem jest Francja) - mówi ekspert.

Podatek katastralny czy podatek od pustostanów?

Gminy już dziś sobie nie radzą

Kataster w Europie

Podatek katastralny to forma opodatkowania nieruchomości, która jest stosowana w wielu krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Polega on na naliczaniu podatku od wartości katastralnej nieruchomości, co oznacza, że im wyższa wartość domu czy mieszkania, tym wyższa kwota podatku. W Europie stawki tego podatku wynoszą średnio od 1 proc. do 2 proc. wartości nieruchomości.

Wprowadzenie podatku katastralnego budzi w naszym kraju od lat kontrowersje i obawy. Jak wyliczał dla money.pl Kamil Fejfer, jeżeli kataster byłby wprowadzony na poziomie 1 proc. rocznie , to właściciel 50-metrowe mieszkania na obrzeżach Piotrkowa Trybunalskiego, wartego 300 tys. zł płaciłby 3,5 tys. zł rocznie. Natomiast posiadacz warszawskiej nieruchomości o zbliżonym metrażu w nowym budownictwie w Śródmieściu o wartości ok. 1,5 mln zł - 15 tys. zł rocznie.

Przeciwnicy tego rozwiązania argumentują, że mogłoby ono znacząco obciążyć właścicieli nieruchomości, zwłaszcza tych, którzy posiadają droższe mieszkania lub domy. Wysokie koszty mogłyby zmusić wielu do sprzedaży nieruchomości, co mogłoby wpłynąć na rynek mieszkaniowy. Z drugiej strony, zwolennicy podatku katastralnego wskazują, że mógłby przyczynić się on do zmniejszenia spekulacji na rynku nieruchomości oraz zwiększenia wpływów do budżetu państwa.