Donald Trump ma kłopoty? Kongres daje zielone światło na ujawnienie dokumentów

taka prawda c... 54 min. temu zgłoś do moderacji 2 10 Odpowiedz

to samo co u nas czują że dziadziuś Biden nie będzie kandydował no to skierowało go PO palikota aby fejk niusami i kłamstwami mieszał ale oni Amerykanie już skumali co tu jest grane i ja się absolutnie nie boje kto bedzie rzadził i wróci Mozbacher i w TVN Gebels już obsrane chodzą po jej paru wypowiedziach odnośnie Polskiej praworządności a i Obajtek kończy zbierać kase na wykup takich mediów jak WP PZPR dlatego autorzy teraz to albo pseudonimy ot batman a ja jestem pipi lamsztrung albo cypisek albo inicjały ale to nic a nic wam nie da kanalie w Oko Pres jak czystkę robiono to Unia nawet palcem nie kiwnęła bo byliście już im nie potrzebni a nawet zbędni nikt nic nie chce mieć wspólnego z tymi co swój kraj opluwają