Dzięki tej uldze możesz odliczyć od podatku nową pralkę czy lodówkę. Mało kto o tym wie

16 min. temu

Co za bzdury. Cyt: "To oznacza, że z korzystnego rozliczenia podatkowego są wyłączeni wszyscy sprzedający dom lub mieszkanie, które posiadali powyżej pięciu lat." Przecież ich podatek nie dotyczy. No ale teksty w money ostatnimi czasy muszą szczuć