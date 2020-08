Estoński CIT w prekonsultacjach. Rząd planuje jego wprowadzenie w III kwartale roku

Jak informuje Ministerstwo Finansów do 23 sierpnia 2020 r. trwają prekonsultacje i do tego czasu można składać uwagi i opinie.

"Od 2000 r. estońscy przedsiębiorcy nie płacą podatku od zysków dopóty, dopóki nie dokonają ich wypłaty. W założeniu podejście to powinno ułatwić dostęp do kapitału, nakręcić inwestycje przedsiębiorstw i przyczynić się do wyższego wzrostu gospodarczego, choć oczywiście wiąże się to z przejściowym spadkiem dochodów budżetowych z tego podatku" - można przeczytać w relacji z seminarium mBank-CASE z ekspertami.