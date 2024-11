Faktury będą wystawiane inaczej. Oto szczegóły zmian

Obsługuję księgowo 100 podmiotów. Każdemu z nich wystawiane są faktury za wodę, prąd i inne. Do dzisiejszego dnia nie załatwiono prostej sprawy, aby faktura "przychodziła" do mnie, tylko każdą pojedynczą muszę sprawdzać czy już jest wystawiona i "ściągać" pojedynczo. Cały dzień jeden człowiek siedzi i to sprawdza, codziennie. To samo dotyczy urzędu skarbowego. Każdy CIT osobno,ręcznie, nic się nie podstawia i nie "zaciąga" do systemu. Teraz jeszcze eFaktura. Miało być szybko i sprawnie, a jest badziew, obliczony na duże firmy, obsługujące klienta indywidualnego, czytaj gościa, który ma 1 licznik, 1 mieszkanie, rachunek bankowy na spółkę z małżonkiem. Żadnych "przekrętów" nikt tam nie zobaczy. Za to przeciętny Kowalski zapłaci za ten system i to sporo, bo dla firm księgowych, administracji, itp. to koszt zatrudnienia kolejnego pracownika, który to będzie obsługiwał. I to będzie kolejny gwóźdź do trumny dla małych firm.