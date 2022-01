Ile zarobisz na Polskim Ładzie? Nie wiadomo, bo rządowy kalkulator znów nie działa

Pol 37 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Polski Bat Ludzie, ludzie, ale czad! Mamy w kraju „Polski Ład" Mówią, że się nam opłaci. Zyska nawet ten kto straci. Jakie z tego będą plusy? Skorzystają znów nygusy. Tak panowie oraz panie, ktoś to pisał na kolanie. Jest kawaler, jest żonaty, jest też biedny i bogaty. By zapobiec dysproporcji, trzeba oddać część swej porcji. By to lepiej zobrazować, tekst ten trzeba zacytować: Był sobie Janusz była Grażyna, mieli trzy córki jednego syna. Janusz był w łóżku niezlym ogierem trunków wszelakich był koneserem a że od zawsze pracował zdalnie, toteż rodzince żyło się marnie. Janusz od dawna ciągnie z opieki, ma na ubrania, jedzenie, leki. Co go obchodzi jakaś tam fala? On jest szczęśliwy, żyjąc z socjala. Inne ma zdanie sąsiad Janusza ten co, co rano do pracy rusza. Sąsiad pracuje na dwa etaty ma dom w kredycie, auto na raty, jeśli zarobi więcej niż musi fiskus nadwyżkę z niego wydusi. Janusz problemów takich nie miewa, leżąc w swym łóżku, leniwie ziewa. Dopóki rządzi „Zbawca Narodu" jego rodzina, nie umrze z głodu. Takich jak Janusz jest u nas wielu pomogli władzy w dojściu do celu. Dzięki tej wladzy, ich tanim chwytom wszyscy płacimy dziś pasożytom. Łatwiej kogoś okraść, zrujnować mu plany niźli go przekonać że jest okradany.😩