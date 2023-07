Jak zoptymalizować swoje podatki – poradnik dla osób fizycznych i przedsiębiorców?

Konsultacja z ekspertem podatkowym – klucz do skutecznej optymalizacji podatkowej

W celu uzyskania skutecznej i w pełni legalnej optymalizacji podatkowej warto wybrać się do specjalisty i odbyć konsultacje. To jedna z najlepszych dróg do obniżenia zobowiązań fiskalnych – tak dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców. Konsultant przeanalizuje wysokość płaconych podatków i wskaże, jak osiągnąć założone, mierzalne i realne do uzyskania cele.

Optymalizacja podatkowa a struktura przychodów i kosztów

Weryfikując strukturę przychodów i kosztów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę, można zdobyć cenne informacje dotyczą ce kwestii podatkowyc h. Dzięki temu właściciel firmy jest w stanie wybrać odpowiednią dla siebie formę opodatkowania.

Optymalizacja podatkowa to planowanie podatkowe, którego celem jest zaproponowanie najlepszych pod względem finansowym rozwiązań w stosunku do podejmowanych przez przedsiębiorców działań. Pojęcie to można rozumieć między innymi jako wskazanie właściwej formy oraz struktury danej transakcji w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

Obecnie przedsiębiorca ma do wyboru trzy formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 12 i 32 proc.,

podatkiem liniowym według jednolitej stawki 19 proc.,

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według odpowiedniej dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej stawki ryczałtu. Na przykład osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, obecnie rozliczają swoje dochody z pracy tylko według skali podatkowej, a przychody pochodzące z najmu według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (8,5 proc.).

W przypadku optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie chodzi tylko o wpływ na wysokość płaconych podatków i ewentualnego trybu zmiany ich wysokości, ale również i o to, że dla skali podatkowej i podatku liniowego podstawa opodatkowania jest inna niż dla ryczałtu. Dla skali i podatku liniowego będzie to dochód, podczas gdy ryczałt naliczany jest od kwoty przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania.

Obniżanie podatków poprzez efektywne zarządzanie kosztami

Jedną z metod optymalizacyjnych w podatku dochodowym jest efektywne zarządzanie kosztami ponoszonymi w ramach działalności gospodarczej. Ma to jednak znaczenie wyłącznie wtedy, gdy podstawą opodatkowania jest dochód przedsiębiorcy, czyli rozlicza się on z fiskusem z tytułu podatku według skali podatkowej lub podatku liniowego.

Koszty w przedsiębiorstwie można planować z wyprzedzeniem, by móc jak najlepiej zoptymalizować swoje podatki. Opłaty, które nie muszą być uiszczone w danym miesiącu, można przerzucić na kolejny, w którym oczekuje się na uzyskanie wysokich przychodów. W efekcie podstawa opodatkowania, która jest różnicą pomiędzy przychodem a kosztem jego poniesienia będzie mogła zostać zmniejszona.

Uwaga! Nie wszystkie wydatki ponoszone realnie przez przedsiębiorcę będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z ustawą o PIT, jak wskazuje art. 22 ust. 1 kosztami tymi będą kwoty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. W kategorii kosztów podatkowych nie mieszczą się te, które są wymienione w art. 23, w tym: opłaty na reprezentację,

odsetki z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań podatkowych i budżetowych,

raty pożyczek i kredytów – choć do kosztów uzyskania przychodów zalicza się część odsetkową raty pożyczki już po jej opłaceniu,

odpisy amortyzacyjne przekraczające wartość 150 000 zł w przypadku samochodów osobowych,

wydatki na ubezpieczenie autocasco pojazdu osobowego w wartości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 150 000 zł.

Wykorzystanie ulg podatkowych

Kolejnym sposobem optymalizacji podatkowej może być wykorzystanie ulg podatkowych. Osoby fizyczne skorzystają z ulgi na dziecko czy ulgi związanej z odkładaniem pieniędzy na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Do ulgi z tytułu IKZE prawo mają również przedsiębiorcy.

Do popularnych ulg podatkowych należą: Ulga na darowiznę – w ramach opodatkowania skalą podatkową, podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można rozliczyć w PIT ulgę związaną z przekazaniem darowizny, w maksymalnej wysokości 6 proc. dochodu osiągniętego przez podatnika udzielającego tej darowizny.

Ulga na dziecko – przysługująca jedynie podatnikom rozliczającym się z fiskusem według skali podatkowej. Jej wysokość rośnie wraz ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie.

Ulga rehabilitacyjna – dla osób opodatkowanych skalą podatkową lub ryczałtem, w tym jest to ulga na leki.

Ulga termomodernizacyjna – dla ryczałtowców, liniowców i osób korzystających ze skali podatkowej, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego i ponieśli w danym roku podatkowym wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową – dostępna dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym lub skalą podatkową.

Ulga na innowacje – tzw. IP Box – w ramach skali podatkowej czy podatku liniowego można opodatkować dochody kwalifikowane z praw własności intelektualnej niską, 5-procentową stawką podatku.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – w przypadku osób opodatkowanych podatkiem liniowym, skalą lub ryczałtem można odliczyć od podstawy opodatkowania odpowiednią na dany rok kwotę.

Planowanie podatkowe w zakresie dochodów

W celu zminimalizowania obciążeń podatkowych warto wykorzystać planowanie podatkowe, które dotyczyć może zarówno podatku PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych), podatku CIT (podatku dochodowego od osób prawnych), jak i podatku od towarów i usług, czyli VAT. Istnieje kilka różnych metod planowania podatkowego, a wśród nich: planowanie w ramach struktur międzynarodowych,

planowanie w ramach lokalnego systemu prawnego. Można również stosować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale dotyczy to pozyskiwania przychodów z różnych źródeł, zlokalizowanych w różnych krajach.

Planowanie podatkowe dla przedsiębiorców może przejawiać się już w wyborze optymalnej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Trzeba szukać rozwiązań w prawie pozwalających na ustalenie możliwie jak najniższej stawki zobowiązania.

Natomiast w wymiarze międzynarodowego planowania podatkowego można wprowadzić takie metody optymalizacyjne jak przeniesienie działalności do państw, w których systemy podatkowe przewidują korzystne formy opodatkowania dochodów, czyli do tzw. rajów podatkowych.

Monitoring zmian w przepisach podatkowych

Przepisy podatkowe są wykładnią prawa dla optymalizacji podatkowej. Przeprowadzając ją zgodnie z zasadami, można mieć pewność, że fiskus nie oskarży Cię o unikanie czy uchylanie się od opodatkowania i ukrywanie przychodów z innych źródeł. Ważne jest prowadzenie bieżącego monitoringu przepisów podatkowych, by zawsze wiedzieć, jakie są dostępne metody optymalizowania podatków.

