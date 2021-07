8 tys. zł ma wynosić limit transakcji gotówkowych. Koniec gotówki w obiegu biznesowym?

Niższy limit płatności gotówką jest jednym z elementów rządowego pakietu uszczelniającego przepływy finansowe. Przedsiębiorcy będą musieli też (od 1 lipca 2022 roku) zaakceptować przynajmniej jedną formę płatności bezgotówkowej (za pośrednictwem terminala płatniczego, przelewu bądź płatności telefonem). Dotyczyć będzie to tych, których roczny przychód przekroczy 20 tys. zł.

Na tym nie koniec. Zmienią się też zasady wyprowadzania z firm samochodów poleasingowych. Dziś przepisy pozwalają takie auta wykupić do celów prywatnych, a następnie w ciągu kolejnych 6-miesięcy można je zbyć bez płacenia podatku dochodowego.

Jeśli auto pozostałoby w majątku firmy po spłacie, to jego sprzedaż jest możliwa dopiero po 6 latach. Resort finansów chce to zmienić i przychód ze sprzedaży auta poleasingowego dla celów prywatnych będzie się wliczał do przychodów firmy.