"Karta 360 stopni". Nowy pomysł na uproszczenie relacji z Urzędem Skarbowym

Wiceszefowa resortu przekazała, że w wyniku przeprowadzonych analiz resort przygotował "mapę podróży klienta po urzędzie skarbowym". Ma ona za zadanie zbadać zadowolenie petentów. Z jej wypowiedzi wynika, że był to rodzaj badania , które miało pokazać, na którym etapie wizyty w Urzędzie Skarbowym pojawia się najwięcej pytań i wątpliwości osób przychodzących do urzędu.

"Karta 360 stopni" odpowiedzią na bolączki?

W efekcie w resorcie przygotowywana jest "karta 360 stopni" przeznaczona dla firm. Za jej pomocą pracownik US ma dostać wgląd w sytuację podatkową przedsiębiorcy, w celu wcześniejszego zlokalizowania ewentualnych braków w dokumentach czy potrzeby aktualizacji danych. Ma to uprościć i przyspieszyć procedury związane z rozliczeniem z fiskusem.

Ma być mniej kontroli skarbowych

Dalsze usprawnienie relacji przedsiębiorca-urząd skarbowy ma wpłynąć także na ograniczenie kontroli skarbowych. W money.pl pisaliśmy już zresztą, że zapadła polityczna decyzja, żeby kontrole u mikroprzedsiębiorców były wszczynane tylko wtedy, kiedy jest to "absolutnie niezbędne" . Ich czas ma być też skrócony.

Małgorzata Krok w Sejmie skazała, że w pierwszym kwartale 2024 r. przeprowadzono o 13 proc. mniej takich kontroli rok do roku. To pewne utrzymanie trendu, gdyż w 2023 r. fiskus przeprowadził o ok. 30 proc. mniej kontroli niż rok wcześniej.