Koniec abonamentu RTV? Polacy wciąż muszą sięgać do kieszeni. Oto stawki

Ludkowie w Polsce reagują z mentalnością strusia i jak czegoś nie widać gołym okiem to tego nie ma. Likwidacji abonamentu nie ma i nie będzie, a jedynie zostanie sprytnie ukryty w budżecie i każdy czy chce, czy nie będzie go płacił po postacią innej daniny do budżetu. Według obecnego projektu dalej każdy podatnik zapłaci ponad 100 złotych rocznie na RTV. Tyle że będzie to widział tylko rząd, a nie obywatel...