Lewica chce podatku zdrowotnego. Minister zdrowia: chciałaby wrócić do PRL

Podatek zdrowotny? Minister komentuje

- Teraz Ministerstwo Zdrowia ma np. ponad 170 mld zł ze składki nikt mu tego nie zabierze, a gdyby kiedyś był słaby minister zdrowia i mocny minister finansów, to mogłoby się zmienić, że resort zdrowia dostałby mniej - tłumaczyła Izabela Leszczyna.

Zmiany w składce zdrowotnej

Przedsiębiorcy na tzw. skali podatkowej, bez względu na wysokość dochodu, mają płacić składkę zdrowotną w zryczałtowanej wysokości wynoszącej 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia pracowników. W warunkach obecnych to 286 zł. Szacuje się, że w 2025 r. wyniesie to ok. 310 zł.