Luka VAT. Koniec z wielkim uszczelnianiem

Uszczelnianie systemu podatkowego było jednym z głównych postulatów rządu PiS. Ważna była zwłaszcza likwidacja luki w VAT. Obecny rząd oskarżał poprzedników z PO-PSL o doprowadzenie do sytuacji, w której luka VAT wynosiła aż 250 mld zł.

I rzeczywiście, za rządów PiS luka się zmniejszyła, rosły też wpływy budżetowe z VAT-u, co pomogło w znalezieniu pieniędzy na liczne programy socjalne.

To, że ten rok będzie szczególnie trudny pod względem pozyskiwania wpływów budżetowych, jest za sprawą epidemii koronawirusa pewne. Jednak okazuje się, że już w zeszłym - kiedy o kryzysie nie było mowy - coś się w VAT-owskiej maszynie zacięło.

Wypunktował to dobitnie we wtorek na Twitterze dr Sławomir Dudek - były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów. Dudek odszedł z resortu w ubiegłym roku, w latach 2012-2019 był dyrektorem Departamentu Polityki Makroekonomicznej, przez cztery wcześniejsze lata był zastępcą dyrektora. W sumie w ministerstwie pracował zaś od 1996 roku. Dziś jest ekspertem Pracodawców RP.

Dudek przyjrzał się sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej 2019. Jak się okazuje, choć w ubiegłym roku rząd planował uszczelnić lukę VAT o 4,6 mld zł, udało się to zrobić tylko na poziomie 0,1 mld zł. A zatem zrealizowane zostało jedynie 2,2 proc. planu.

Tym samym luka VAT w 2019 roku była na niemal niezmienionym poziomie (12,03 proc.) w porównaniu do tej z roku 2018 (12,08 proc.). Gdyby natomiast policzyć ją nie w procentach, a po prostu w złotówkach, to nawet się powiększyła: z 24 mld zł w 2018 roku do 25 mld zł rok później.