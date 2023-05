Sławomir Mentzen odliczył złoty posąg Morawieckiego od podatku. "Tak się żyje"

dno 19 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Cała nadzieja Polaków w powstrzymaniu tej pajęczyny mafijnej PiS i jej sprawiedliwym rozliczeniem leży w Donaldzie Tusku i demokratycznej opozycji. Kaczyński to bolszewik na wzór Rosji zbudował sobie mnóstwo oligarchów, tłustych kotów, 66 milionerów z naszych podatków aby ta banda wspierała jego reżim i finansowała kampanię wyborczą. Oni uwłaszczają się na naszym narodowym majątku. Powinniśmy być bardzo zaniepokojeni, że została nam już jedyna wolna i niezależna stacja telewizyjna TVN, która ujawnia oszustwa, przestępstwa tej skompromitowanej i zepsutej ekipy PiS. Jednak już najemnicy PiS w KRRiT ze Świrskim zaczynają cenzurować i nękać TVN za pokazywanie Polakom nagiej prawdy co ci funkcjonariusze z PiS-u jak niszczą Polskę i jak ją okradają. W tej drodze ujawniania tej patologii pisowskiej zostało też już nie wiele organów prasowych. Pozostaje również nadzieja w mediach elektronicznych, tylko one nie docierają do starszego pokolenia naszych rodaków. Nie pozwolimy aby PiS z Polski zrobił drugą Białoruś czy Rosję !!!