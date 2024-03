Największe rozczarowanie po 100 dniach rządu. Ekspert nie ma wątpliwości

Zobacz także: "Król UE" wyrasta na lidera regionu? "To polityk większego formatu"

- Przykładem może być kasowy PIT (chodzi o rozliczenie podatku przed przedsiębiorcę w chwili, kiedy dostaje on zapłatę za towar czy usługę, a nie fakturę), który został zaakceptowany już przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. To rozwiązanie, z którego skorzysta tylko część podatników. Podobnie jest w przypadku podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Proponowane zmiany dotyczą drobnych korekt, są zdecydowanie mniejsze od zapowiadanych, bo przy wyliczaniu kwoty wolnej będzie stosowany wzór, który ograniczy tę ulgę – uważa Adam Mariański.

- Największy problem dotyczy kwestii posprzątania po "polskim nieładzie". Sprawa nie dotyczy wyłącznie podatku zdrowotnego, czyli składki zdrowotnej, tutaj jest znacznie więcej problemów. Przedsiębiorcy i księgowi mają niesamowite problemy z rozliczeniem składek z ZUS. To powinno być natychmiast poprawione, a przynajmniej konieczne jest znaczne zredukowanie niesprawiedliwych rozliczeń. Zmiany korzystne dla podatników można wprowadzać w ciągu roku, tymczasem tutaj nic się nie dzieje - stwierdził ekspert.

- Moim zdaniem rząd powinien już rozpocząć prace nad reformą systemu podatków dochodowych, bo zapowiadane zmiany to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Przedsiębiorcy oczekują systemowych rozwiązań w kwestii podatków, tymczasem nie widać propozycji uchwalenia nowej Ordynacji podatkowej, która jest oczekiwana od lat, nie ma nic o nowym podatku od nieruchomości, jest tylko propozycja nowej definicji budowli, co wynika z wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma reformy, która przywróciłaby sprawiedliwy system podatkowy i sprawne państwo - stwierdził profesor Mariański.

Kwota wolna od podatku w górę. Na zmiany poczekamy

Dodał, że realizacja innej zapowiedzi wyborczej - czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. - byłaby możliwa do zrealizowania w trakcie roku. Ocenił jednak, że ewentualne jej wprowadzenie wymagałoby zasadniczych zmian w systemie finansowania samorządów.

- Skutki podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł byłyby dramatyczne nie tylko dla budżetu, ale przede wszystkim dla słabych finansowo samorządów terytorialnych. Ponad 50 proc. wpływów z PIT trafia do budżetu samorządów. Już poprzednia zmiana dotycząca kwoty wolnej bardzo mocno uderzyła w finanse samorządów, a podwyższenie jej obecnie położyłoby pod względem finansowym większość gmin w Polsce. Gminy miejskie znalazłyby się na granicy niewypłacalności, to byłby dramat. Nie można wprowadzić podwyżki kwoty wolnej bez reformy finansowania samorządów - stwierdził ekspert.