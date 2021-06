Obniżona stawka ryczałtu w Polskim Ładzie. Skorzystają pielęgniarki, pracownicy IT i prawnicy

- Polski Ład będzie dotyczyć każdego rodzaju podatnika, i pracownika, i przedsiębiorczy rozliczającego się na skali podatkowej, i CIT-owców - mówił wiceminister Jan Sarnowski w programie "Money. To się liczy". - Polski system jest ewenementem w skali Unii Europejskiej, premiując formy zatrudnienia, które są dla pracowników na dłuższą metę niekorzystne, ponieważ nie wiążą się z zapewnieniem praw w przypadku choroby czy urlopu - tłumaczył wiceminister Jan Sarnowski. Czy to oznacza, że więcej osób będzie zachęcanych do przejścia na etat? - Wszystko zależy od zawodu i od branży - odparł Sarnowski. - Wolne zawody, adwokaci czy radcy prawni, pielęgniarki czy nawet lekarze. Dla nich warto stworzyć ścieżkę alternatywną wobec typowego zatrudnienia i tu właśnie wchodzi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - tłumaczył wiceminister.