Od soboty zmiany korzystne dla rolników. Otrzymają m.in. wyższą stawkę zwrotu akcyzy od paliwa

Zwrot akcyzy po nowemu

Zacznijmy od akcyzy od paliwa. Wyższa będzie stawka zwrotu i wyniesie do 2 zł na litrze. Dla wniosków złożonych od 1 do 31 sierpnia stawka zwrotu podatku wyniesie 1,46 zł. Komisja Europejska jednak wyraziła zgodę, by trafiła do nich dodatkowa pomoc w postaci 0,54 zł za litr.