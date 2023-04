Ostatnie dni na rozliczenie podatku. Można jeszcze zmienić zdanie i zyskać

Dlaczego? "Nowelizacja Polskiego Ładu obniżyła stawkę PIT w pierwszym progu skali z 17 do 12 proc. Obniżka weszła w życie 1 lipca 2022 r., ale ma zastosowanie do dochodu z całego roku (do 120 tys. zł). Może się więc okazać, że robiąc symulację na początku roku ze stawką PIT 17 proc., korzystniejszy dla wynajmującego był ryczałt. A teraz, po obniżce PIT do 12 proc., kalkulacja się zmienia na korzyść skali" - przypomina wtorkowa "Rzeczpospolita".