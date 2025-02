Oszustwo na PIT. Ostrzegają przed e-mailami o zwrocie podatku

W wysyłanych przez cyberoszustów mailach znajduje się link do strony przypominającej witrynę e-Urzędu Skarbowego, za pośrednictwem której można złożyć wniosek o zwrot podatku. W procesie wymagane jest m.in. wprowadzenie danych karty płatniczej, w tym znajdującego się na odwrocie karty kodu CVC/CVV - co istotne, służy on do płatności, a nie przyjmowania pieniędzy.