Fiskus nie odpuści. Dotąd nie było kontroli. Teraz zaczyna nadrabiać

Dane te dotyczą działań od 1 czerwca do 31 sierpnia br. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Zdaniem ekspertów, mniejsza aktywność organów państwowych w tym zakresie ma związek z pandemią. Ostatnio najwięcej kontroli celno-skarbowych zostało zakończonych przez IAS w Bydgoszczy. Natomiast w przypadku liczby zatwierdzonych kontroli podatkowych przoduje IAS w Warszawie. Jednak eksperci prognozują, że jesienią takich działań może być więcej, m.in. ze względu na spadające wpływy budżetowe.

646 kontroli celno-skarbowych zostało przeprowadzonych w Polsce od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Jak informuje Anita Wielanek, rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej , to o 144 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wówczas takich działań zakończono 790. W tym samym czasie zmalała również liczba zatwierdzonych kontroli podatkowych. Ostatnio było ich 3 151, a wcześniej prawie 2 razy więcej – 6 084.

– Dane raczej nie są zaskakujące. Z pewnością nie pozwalają na stwierdzenie, że jest mniejsze zainteresowanie kontrolowaniem podatników czy też rzadziej dochodzi do rzeczywistych uchybień. Organy skarbowe miały więcej zadań związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, realizowanych w ramach działań antykryzysowych. Ponadto, również w takich miejscach pracowano zdalnie, a wśród zatrudnionych zdarzały się przypadki zachorowań na COVID-19 – mówi Marek Niczyporuk, doradca podatkowy i radca prawny z Kancelarii Ars AEQUI.

W tym roku na liczbę kontroli wpłynęła przede wszystkim pandemia, co podkreśla Wojciech Pławiak, ekspert BCC ds. sporów podatkowych. I dodaje, że po zamknięciu urzędów w marcu i kwietniu, powrót do normalnego funkcjonowania cały czas trwa. W czerwcu i lipcu dostęp do znacznej część urzędów był nadal ograniczony. Zamiast ewentualnego wszczynania nowych kontroli, próbowano opanować sytuację w toczących się dotychczas postępowaniach i nadać im normalny bieg.