Papierosy będą bardzo drogie. 65 zł za paczkę papierosów UE to norma

Papierosy w Polsce staną się dużo droższe. Władze planują wprowadzenie zmian w systemie akcyzowym, co wpłynie na podwyżki cen paczek papierosów. Akcyza na papierosy ma wzrosnąć o 25 proc. w 2025 roku, a w 2026 roku o kolejne 20%. Z kolei akcyza na płyn do e-papierosów wzrośnie aż o 75 proc. w 2025 roku i 50% w 2026 roku.

Akcyza w Polsce wyjątkowo niska

Komisja Europejska wskazuje, że akcyza na paczkę papierosów w Polsce wynosi około 2,05 euro, co jest jednym z najniższych poziomów w UE. To skutkuje relatywnie niską ceną paczek w porównaniu do innych krajów wspólnoty.