PiS zostawia miny i pułapki dla nowego rządu. "Nie zostawił miejsca na uszczuplenie VAT-u"

Dopłaty "będą musiały być".

Michał Kobosko pytany o zamrożenie cen energii powiedział, że jest to sprawa, która należy szybko się zająć i ocenił, że nie było żadnego powodu, dla którego rząd nie zajął się wcześniej tą kwestią i nie zaplanował działania . Dopytywany, czy będą dopłaty do cen energii od stycznia przyszłego roku, odparł: "będą musiały być" .

Pytany o propozycje PiS odnośnie obniżenia od stycznia 2024 r. VAT-u na żywność z 5 proc. do zera podkreślił, że to "jeden z kolejnych tematów, niezwykle ważny i trudny". - PiS, zastawiając różnego rodzaju miny i pułapki dla nowego rządu, nie zostawił miejsca w budżecie państwa, nie zaplanował miejsca w budżecie państwa na uszczuplenie VAT-u właśnie w wyniku obniżonej stawki na żywność. To jest duże wyzwanie, ale poradzimy sobie z tym wyzwaniem i zrobimy to szybko - zapewnił.