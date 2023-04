Podatek Belki przebija inne. Wpływy przebiły nawet "exit tax"

Z danych Ministerstwa Finansów o opodatkowaniu dochodów osób fizycznych wynika, że tak zwany podatek Belki, który obowiązuje w Polsce już od 20 lat, przynosi coraz większe wpływy do budżetu i jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", przebija wszystkie inne daniny.

Jak podało Ministerstwo Finansów, od stycznia do listopada 2022 roku wpływy z tzw. podatku Belki wyniosły prawie 5,5 mld zł. To o 31,8 proc. więcej niż w całym 2021 roku (wówczas to było ponad 4,2 mld zł). Natomiast porównując wyniki z pierwszych jedenastu miesięcy ub.r. i z pełnego 2020 roku (3,1 mld zł), widać wzrost aż o 80 proc.