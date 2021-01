Podatek cyfrowy. Inne kraje nie czekają

Włochy i Francja pracują nad wprowadzeniem podatku cyfrowego, który obejmie gigantów elektronicznych, działających na ich terenie. Jednocześnie państwa członkowskie OECD negocjują międzynarodowe warunki takiego podatku. Polska deklaruje, że z wprowadzeniem takiego podatku wstrzyma się do czasu zakończenia rozmów. - Wydaje mi się, że rok 2021 będzie tym rokiem, w którym Komisja Europejska zaproponuje ogólnoeuropejską formę opodatkowania tych podmiotów – powiedział w programie "Money. To się Liczy" Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Jeśli się nie uda, to pewnie warto by było pójść własną drogą, ale żeby taki podatek był skuteczny, musi mieć charakter międzynarodowy.